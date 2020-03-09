В 25 детских садах Тверской области дополнительно проведут ремонты в 2020 году

В Тверской области 33,1 млн рублей дополнительно направлены на ремонт 25 детских садов в 16 муниципальных образованиях. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

К 1 сентября ремонтные работы были проведены в 12 детских садах в восьми муниципальных образованиях. В двух учреждениях отремонтирована кровля, в десяти заменены окна. На эти цели из областного бюджета было направлено 20,8 млн рублей.

Проведение дополнительных работ по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений стало возможным благодаря сэкономленным средствам на обслуживании госдолга Тверской области.

«Со стороны федерального центра - Президента РФ, Правительства страны нам оказывалась системная, ежегодная поддержка, и нам удалось сэкономить средства на обслуживании госдолга. Таким образом, порядка 100 млн рублей мы направили на укрепление материально-технической базы наших образовательных учреждений - школ и детских садов. Сэкономленные средства можно было потратить на разные направления, но мы, прежде всего, должны создать все условия для обучения и развития детей», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Игорь Руденя подчеркнул, все работы будут выполнены без нарушения образовательного процесса.

Работы по замене окон выполнят в детских садах Ржева, Вышневолоцкого и Кашинского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Краснохолмского, Сандовского и Лесного муниципальных округов, Бежецкого, Зубцовского, Кувшиновского, Конаковского, Рамешковского и Фировского районов.

Ранее директор Центра стратегического инновационного развития Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский, обсуждая вопросы развития городской среды, отметил : «Наши дети начинают познавать мир, общество с малых лет, с детского сада. И конечно этот мир должен быть комфортным для развития, получения первых знаний. Во Ржеве, с которым много взаимодействует Тверской государственный университет, работа в этом направлении активно ведется. Дополнительные бюджетные средства на ремонт детских садов позволят и дальше создавать дружелюбную среду для ржевитян, начиная с самых маленьких жителей. Это очень важно для того, чтобы понятие «малая родина» на протяжении всей жизни ассоциировалось с заботой, уважением, любовью», –Ремонт кровель проведут в дошкольных учреждениях Кашинского и Удомельского городских округов, Андреапольского муниципального округа, Калязинского района. Ремонт санузлов запланирован в детском саду Лесного муниципального округа.

Всего с 2018 года по инициированной главой региона региональной программе укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений работы проведены в 46 детских садах: в 21 отремонтирована кровля, в 18 заменены оконные блоки, в 7 обустроена территория.

Пресс-служба Правительства Тверской области