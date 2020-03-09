В Тверской области приняты дополнительные меры по поддержке работников и работодателей

В Тверской области для обеспечения занятости населения приняты дополнительные меры по поддержке работодателей и работающих граждан. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, в сложившихся экономических условиях большое внимание необходимо уделять поддержке граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством.

На заседании принято решение о частичном возмещении работодателям расходов, связанных с временным трудоустройством работников, находящихся под риском увольнения, а также организацией общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в службу занятости. На эти цели направят 27,7 млн рублей – средства федерального и областного бюджетов.

Размер субсидии на каждого работника равен величине минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

В 2020 году по данной программе на общественные работы смогут трудоустроиться 414 человек, на временные – 172 жителя Тверской области.

Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году на выплату пособий по безработице, включая оказание материальной помощи, Тверской области предусмотрено дополнительно 356,3 млн рублей. Такие пособия в регионе получают 16 400 человек.

На 2021-2022 годы в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» работодателям предусмотрены субсидии на возмещение затрат, связанных с переобучением и повышением квалификации работников предприятий.

Компенсируются затраты на само обучение, выплату стипендий в этот период, а также расходы, связанные с обучением в другой местности (проезд, найм жилья, суточные). Субсидии предоставляют работодателям, прошедшим отбор на федеральном уровне и заключившим с Министерством промышленности и торговли Тверской области договор о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта.

Общий объём финансирование по данному направлению составляет 18,2 млн рублей на 2021 год и 15,5 млн рублей – на 2022-й. Пройти переобучение и повысить квалификацию смогут свыше 500 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области