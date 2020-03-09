Патриотическая онлайн - акция «Колокольчик Беслана» проходит в Тверской области

В Верхневолжье проходит молодежная патриотическая акция «Колокольчик Беслана». Она приурочена к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в нашей стране 3 сентября в память о трагедии в Беслане. Тогда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта в школе погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

Накануне памятной даты и 3 сентября во всех муниципальных образованиях Тверской области проходят мероприятия. Оформляются информационные стенды, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организованы съемки видеороликов с участием представителей общественных организаций, юнармейцев, кадетов, школьников, студентов, всех желающих.

Фотографии и видеоролики с мероприятий участники публикуют в социальных сетях, официальные хэштеги акции #КолокольчикБеслана69, #Терроризмунет69, #69противтеррора.

Пресс-служба Правительства Тверской области