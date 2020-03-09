В Тверской области зарегистрировано более двух тысяч самозанятых граждан

В Тверской области с 1 июля в качестве самозанятых зарегистрировались уже 2320 человек. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья в текущем году.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) платят с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, введение налога на профессиональный доход дает возможность самозанятым пользоваться мерами государственной поддержки для развития своего бизнеса. Кроме того, переход на этот налоговый режим индивидуальных предпринимателей позволяет сократить расходы на налоговые платежи.

К самозанятым относятся физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности – сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъёмка, другие виды. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Для того чтобы пройти регистрацию, не нужно оформлять ИП или другую юридическую форму. Самый простой способ – зарегистрироваться с помощью приложения Налоговой службы. Для этого необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы, зарегистрироваться или войти через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

Зарегистрировавшись в качестве самозанятого, у специалиста расширяется круг возможностей. Для самих предпринимателей это большой плюс, говорит мастер народных промыслов Алексей Толстокорый. До того, как он официально стал самозанятым, было сложно участвовать в ярмарках, ведь для продажи продукции крупным клиентам было необходимо зарегистрировать юридическое лицо. Теперь с реализацией товаров проблем не возникает.

Консультации по налоговому режиму можно получить в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» или налоговой службе.

Пресс-служба Правительства Тверской области