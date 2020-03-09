В Твери пройдет единый день записи в спортивные школы

6 сентября в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери пройдёт единый день записи в спортивные школы. Мероприятие проводится Правительством Тверской области в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Родители смогут записать детей в спортивные учреждения дополнительного образования, познакомиться и проконсультироваться с тренерами, узнать условия индивидуального отбора в секции.

Площадка будет работать с 10:00 до 12:00. В этот день запланированы показательные выступления юных спортсменов.

Единый день записи в спортивные школы является традиционным для Тверской области. Он проводится в начале учебного года, когда школьники и их родители планируют дополнительные занятия. Ежегодно участниками мероприятия становятся до 500 человек.

К 2024 году количество жителей Тверской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, планируется повысить с 36,5%, зафиксированных на конец 2019 года, до 54,3%.

Губернатор Игорь Руденя считает, что ключевым условием для привлечения населения к здоровому образу жизни является создание доступных спортивных объектов, где физической культурой могут заниматься как подрастающее поколение, так и взрослые.

В 2019-2020 годах в Тверской области по региональному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» вводится 63 новых спортивных сооружения.

До октября 2020 года в Тверской области введут в эксплуатацию 7 новых площадок, где жители смогут сдавать нормы ГТО. 14 таких сооружений появились в регионе в 2019 году.

В муниципалитетах Тверской области устанавливаются поля для мини-футбола с искусственным покрытием, комплекты уличных тренажеров и другие плоскостные сооружения. Всего за два года их введут 41, из них 22 – в 2020-м.

В 2020-м также планируется сдать новый универсальный спортивный зал в Сонково, завершить реконструкцию футбольного поля на стадионе «Текстильщик».

Кроме того, в рамках проекта «Спорт - норма жизни» приобретается инвентарь для спортивных школ, в том числе готовящих спортивный резерв для сборных команд России, закупается оборудование для государственной спортивной школы по хоккею.

Пресс-служба Правительства Тверской области