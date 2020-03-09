Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. 4239 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 26 человек.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 164217, в том числе за последние сутки их проведено 647.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5477 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1039 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
199 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1786
Кимры 557
Конаковский район 428
Ржев 399
Калининский район 283
Лихославльский район 243
Торжок 226
Вышневолоцкий городской округ 176
Максатихинский район 119
Осташковский городской округ 118
Бологовский район 108
Кашинский городской округ 78
Рамешковский район 73
Бежецкий район 70
Андреапольский муниципальный округ 69
Ржевский район 68
Кимрский район 67
Зубцовский район 63
Торопецкий район 59
Нелидовский городской округ 50
Кесовогорский район 45
Лесной муниципальный округ 44
Старицкий район 42
Оленинский муниципальный округ 45
Селижаровский район 38
Торжокский район 34
Спировский район 32
Калязинский район 26
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 23
Кувшиновский район 22
Западнодвинский муниципальный округ 18
Краснохолмский район 10
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области