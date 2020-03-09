В областной клинический онкологический диспансер поступило новое оборудование экспертного класса

В Тверском областном онкологическом диспансере установлено новое оборудование. Оно поступило в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В отделении внутрипросветной эндоскопической диагностики установили три эндоскопические стойки экспертного класса. В комплекте каждой стойки по 4 видеогастроскопа, видеоколоноскопа и видеобронхоскопа, а также аппарат для проведения эндоскопической ультрасонографии. Он позволяет проводить биопсию для обследования образований в пищеводе, желудке, поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке.

«Это оборудование экспертного класса, которое обеспечивает высокое качество изображения, позволяет визуализировать мельчайшие структуры до 1 миллиметра включительно и имеет режим узкоспектрального осмотра, который упрощает выявление изменений в структуре слизистой», ­– отмечает заведующий отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Тверского областного клинического онкологического диспансера Юрий Садов.

Новое оборудование позволит упростить диагностику ранних изменений на слизистой, например, рака, что важно для профилактики онкологических заболеваний. С появлением нового оборудования планируется увеличить объем высокотехнологичных операций, в частности внутрипросветное стентирование пищевода.

Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики было создано на базе эндоскопического кабинета Тверского областного онкологического диспансера в 2015 году. Специалисты отделения проводят высокотехнологичные исследования, эндоскопические операции, представляющие наиболее щадящий, малотравматический и бескровный вид хирургии.

С момента создания отделения проводилось его укомплектование необходимым оборудованием и на сегодняшний день оно практически завершено. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

За 2019 год в отделении внутрипросветной эндоскопической диагностики было проведено более 5000 исследований, основную часть из которых составляет гастроскопия.

Пресс-служба Правительства Тверской области