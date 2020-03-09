Тверской области из федерального бюджета выделены дополнительные средства на выплаты медикам в связи с коронавирусом

Тверская область получит дополнительно порядка 112,5 млн рублей на выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, которые помогают больным с коронавирусом. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего на эти цели из резервного фонда Правительства РФ регионам дополнительно направят более 22 млрд рублей.

Поддержка медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусом, оказывается по инициативе Президента Владимира Путина. Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно подчеркивал большой вклад тверских медиков в борьбу с распространением инфекции.

На передовой противостояния пандемии находятся и социальные работники. 31 августа на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Игорь Руденя, принято решение направить 8,1 млн рублей на обеспечение выплат «отпускных» и компенсаций за неиспользованные отпуска сотрудникам социальных учреждений, работающим вахтовым методом.

Средства предусмотрены для 13 организаций региона, где работают 1103 сотрудников: это дома-интернаты, специальные и психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Кашаровский детский дом-интернат.

Пресс-служба Правительства Тверской области