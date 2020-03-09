Жители Тверской области будут писать «Диктант Победы» на 100 региональных площадках

3 сентября жители Тверской области примут участие во Всероссийской акции «Диктант Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 12.00 начнут работу порядка 100 региональных площадок: 70 открытых для всех и 30 – в учреждениях военных подразделений и МВД и Министерства обороны.

Цель «Диктанта Победы» – повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне, привлечение внимания молодежи к изучению военной истории.

Как считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя, сохранение исторической правды о войне – важное направление работы, связанное с патриотическим воспитанием жителей области, тверской молодежи. Увековечению памяти о героях Великой Отечественной войны посвящен и Ржевский мемориал Советскому солдату, в торжественной церемонии открытия которого 30 июня принял участие Президент России Владимир Путин и ветераны.

За 45 минут участники выполнят 25 заданий. Вопросы будут посвящены ключевым историческим датам, событиям, военной географии, героям войны и многому другому.

В каждом регионе будут выбраны три победителя диктанта. Они получат в подарок книги и электронные гаджеты, а также карты Российского военно-исторического общества, которые дают право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране.

Узнать результат можно будет в личном кабинете, введя номер регистрации или номер участника, очно принимавшего участие в написании Диктанта Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области