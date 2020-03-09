Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Верхневолжья вопросы

2 сентября на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы.

В числе первых прозвучала тема обеспечения горячим питанием учеников начальных классов. Тверская область стала одной из первых, где с 2007 года младшие школьники получали бесплатное горячее питание. Благодаря поручению Президента России Владимира Путина в этом учебном году в два раза увеличена стоимость одного школьного завтрака или обеда.

«Мы внимательно следим за тем, как это реализуется. Благодаря решению Президента России мы получили дополнительные ресурсы. Увеличили объем областного финансирования на развитие школьных кухонь, модернизацию оборудования. А федеральные деньги направляются на организацию горячего, более качественного питания», – отметил Игорь Руденя.

Речь шла и о другом значимом событии в образовательной сфере – доплатах учителям за классное руководство, которые введены в новом учебном году также по инициативе главы государства. На территории Тверской области размер выплат составляет 5 тысяч рублей в месяц независимо от количества учеников. Начисление денежных средств началось с 1 сентября текущего года. В Тверской области надбавку получат около 7 300 педагогических работников.

«Если учитель является классным руководителям в двух и более классах, он будет получать дополнительные 5 тысяч за каждый класс. Это непростая работа. Не только образование, но и воспитание, организация досуга», – сказал Игорь Руденя.

Кроме федеральных выплат за педагогами Верхневолжья сохранятся и все действовавшие ранее региональные и муниципальные надбавки за классное руководство. Предполагается, что данная мера будет способствовать, в том числе привлечению молодых специалистов в региональную систему образования.

Прозвучал вопрос и про новую меру поддержки многодетных семей – обеспечение школьной формой школьников с 1 по 5 классы.

«Это, в первую очередь, мера по укреплению института многодетных семей. Заявления будут приниматься до 1 октября, если этого недостаточно, мы продлим до 1 ноября и дальше, насколько это будет необходимо. Со следующего года мы будем внедрять новую систему, чтобы заказ можно было сделать через МФЦ или через мобильный портал. Можно будет дистанционно заказывать форму до начала учебного года», – сообщил глава региона.

Если форма не подошла, её можно будет вернуть в течение 30 дней при условии сохранения товарного вида, обратившись с заявлением в «Центр выплат «Тверская семья», и получить новый комплект в течение 7 дней. По вопросам предоставления школьной формы работает «горячая линия» по телефону 8-800-201-22-62. Также можно обращаться в официальную группу Министерства демографической и семейной политики региона в социальной сети ВКонтакте «Тверская семья».

Также Губернатор затронул тему региональных выплат на детей от 16 до 18 лет. На данный момент единовременные выплаты назначены семьям, где воспитывается более 17 тысяч подростков, в том числе около 2 200 детей из многодетных семей. На эти цели из бюджета Тверской области выделено более 108,8 млн рублей.

«У нас порядка 12 тысяч семей должны получить первую выплату до ноября. Если кто-то не успеет, то мы продолжим эту работу до конца текущего года», - сказал глава региона.

Одна из тем касалась вакцинации населения от ОРВИ и гриппа. В первую очередь планируется прививать работников сфер здравоохранения и образования, коммунальной сферы, детей до 7 лет, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и призывников. В общей сложности в Тверской области планируется привить до 740 тысяч человек.

«Если кто-то не захочет вакцинироваться, это личное дело каждого. Но мы передадим вакцины во все муниципальные образования, во все районные больницы. Крупные предприятия смогут через районные больницы попросить приехать к ним на территорию, сразу на местах работы провести вакцинацию против гриппа, начиная с этого месяца», - отметил Игорь Руденя.

Первая партия вакцины от гриппа и ОРВИ для взрослых уже поступила – это 156 570 доз. Сейчас осуществляется её распределение по медицинским учреждениям региона.

В ближайшее время также поступит противогриппозная вакцина для иммунизации детского населения. Остальные партии будут поставлены в регион поэтапно до конца октября. Сама прививочная кампания пройдет с сентября по октябрь включительно.

Среди других тем разговора – обеспечение безопасности учебного процесса в школах и детских садах, продолжение масштабной кампании по профилактике детского травматизма, дальнейшие планы по развитию нового комплекса суворовского училища и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области