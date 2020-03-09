Автобусные маршруты из Твери и Ржева до мемориала Советскому солдату запустят в Тверской области

Запуск общественного транспорта до Ржевского мемориала Советскому солдату стал одной из тем прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь , в котором 2 сентября принял участие Губернатор Игорь Руденя.

Ржевский мемориал был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным.

«Видим высокую востребованность – комплекс посетили уже более 200 тысяч человек. Тверская область создавала инфраструктуру у мемориала. И сейчас мы видим необходимость дальнейшего развития, в том числе это создание точек питания, мест, где можно приобрести сувениры, и других объектов. В ближайшие месяцы планируем запустить маршрут общественного транспорта из Твери и Ржева до мемориала и обратно», – сказал Игорь Руденя.

Планируется, что маршрут из Ржева будет выполняться от железнодорожного вокзала. Всего предполагается 12 рейсов в день с интервалом движения 45 минут. Перевозить пассажиров будут низкопольные автобусы вместимостью 80 человек. Второй маршрут будет осуществляться из города Твери. Планируется выполнять два рейса туда и обратно ежедневно на автобусах вместимостью 50 человек.

Движение автобусов по этим маршрутам будет синхронизировано с расписанием железнодорожного транспорта на станции Ржев, а также с расписанием движения автобусов, прибывающих из Москвы.

Предполагается сделать остановочный пункт у Ржевского мемориала Советскому солдату. Определено место его расположения, подготовлена новая схема организации дорожного движения.

Пресс-служба Правительства Тверской области