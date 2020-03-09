Игорь Руденя: в Тверской области подготовка к отопительному сезону идёт в штатном режиме

Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса Тверской области к осенне-зимнему периоду обсуждалась в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

Перед муниципальными образованиями региона поставлена задача до середины сентября выполнить все основные работы по подготовке к отопительному сезону, включая ремонт котельных и тепловых сетей, проведение гидравлических испытаний, промывку тепловых сетей и сетей водоснабжения, а также формирование нормативных запасов топлива.

«Подготовку к отопительному сезону начали в мае. Большой объём работ проводится в Твери, а также в других крупных населённых пунктах. В этом году мы построили две котельные – в Нелидово и ЗАТО Озёрный. В конце года будет ввод котельных в Бологое, Кимрах. Работа идёт по намеченному плану», – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году в рамках региональных программ капитального ремонта и модернизации объектов теплоэнергетики, а также Адресной инвестиционной программы на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей в областном бюджете предусмотрено более 340 млн рублей.

В план ремонтных работ включено 27 объектов в 17 муниципальных образованиях.

С 2016 года в Верхневолжье ведётся системная работа по повышению надёжности и устойчивости функционирования теплоэнергетического комплекса.

Реализация мер по модернизации котельных и ремонту теплосетей позволила обеспечить прохождение осенне-зимних периодов последних лет без крупных аварий, сократить число технологических нарушений на тепло- и электросетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области