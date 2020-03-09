Игорь Руденя: переход на дистанционное обучение в Тверской области в данный момент не обсуждается

Начало нового учебного года в Тверской области стало главной темой прямого эфира с участием Губернатора Игоря Рудени на телеканале «Россия 24» Тверь 2 сентября.

Среди самых актуальных вопросов, интересующих жителей региона, – как в текущих эпидемиологических условиях будет обеспечена безопасность детей и существует ли некий документ, в соответствии с которым всем школам страны предписано с 20 сентября вновь перейти на дистанционное обучение. Эта тема сейчас активно обсуждается в социальных сетях.

«Было запланировало очное начало учебного года по всей России и по всей Тверской области. Что касается 20 сентября, никаких документов по дистанционному обучению в Тверской области нет, и мы не обсуждали этот вопрос, – сообщил Игорь Руденя. - Наша задача – соблюдать все требования эпидемиологической безопасности. Для этого принят ряд мер. Закупили более 5 тысяч бесконтактных термометров. Также приобрели ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха для обеззараживания воздуха в помещениях».

Новый учебный год в Тверской области начался для более 220 тысяч школьников и студентов. Из них почти 15 тысяч первоклассников и более 7300 первокурсников. При этом продолжается позитивная тенденция: число первоклашек и первокурсников по сравнению с предыдущими годами вновь выросло. Так, первокурсников в этом году больше на 424 человека.

Учебный процесс в образовательных учреждениях организован с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Это максимальная разобщённость учеников из разных классов и групп, измерение температуры на входе, усиленные меры по дезинфекции помещений, соблюдение всех санитарных норм при организации питания детей.

«В данный период эти меры оправданы. Уверен, все оборудование, а также разъяснительная работа поможет избежать вспышек инфекции», – отметил Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области