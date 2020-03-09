Игорь Руденя: в Тверской области продолжится реализация мер по профилактике детского травматизма

В Тверской области масштабная профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма на дорогах и в быту будет продолжена. Об этом шла речь во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени 2 сентября.

1 сентября во всех школах региона прошли уроки безопасности. До конца сентября в Тверской области проходит месячник по безопасности дорожного движения, ориентированный на детей и их родителей.

«Дети долгое время находились дома, после снятия ограничений «вырвались на свободу», и было много случаев детского травматизма. Мы традиционно проводили месячник по безопасности с 1 сентября до 1 октября. В этом году начали работу с 1 августа, учитывая сложившуюся ситуацию», - подчеркнул Игорь Руденя.

В Тверской области принят план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения и профилактику детского травматизма. В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры.

В стороне от мероприятий, направленных на безопасность детей, не остались и сами родители. Активные папы и мамы школьников входят в «Родительский патруль». Совместно с педагогами и сотрудниками ГИБДД они патрулируют оживленные улицы рядом со школами и детскими садами, чтобы напомнить взрослым и детям об элементарных правилах поведения на дорогах.

В рамках проведения месячника и профилактической операции «Школа» запланированы Дни открытых дверей в пожарно-спасательных частях, конкурсы, викторины, учебные тренировки по эвакуации, которые проведут сотрудники МЧС.

В план мероприятий также входят различные акции, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста. На общественном транспорте, вокзалах, автостанциях и в пригородных поездах размещены информационные аншлаги, баннеры и стенды соответствующей тематики.

Кроме этого, предусмотрены ежедневные трансляции социальных видео и аудиороликов на телевидении, радио, в Интернете, в автобусах «Транспорта Верхневолжья», торговых центрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области