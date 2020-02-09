В Тверской области проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны

С 2 по 4 сентября по всей России проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны. В их числе патриотические акции с использованием новых технологий – интерактивных и дополненной реальности. Это «Уроки Второй мировой», «Дальневосточная Победа», «Цветы памяти», «Свет мира», «Великое кино великой страны», квесты, выставки и другие мероприятия.

«Сохранение памяти о войне – важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память об этом оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Муниципалитеты Тверской области присоединятся к памятным мероприятиям. Подрастающее поколение Удомельского городского округа примет участие в акции «Цветы памяти», во время которой опустят в воду цветы и венки из живых цветов, перевязанные красно-желто-белой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы. Также удомельцы проведут исторический квест: объединившись в команды, ребята выполнят задания, связанные с подвигами советских воинов на Дальнем Востоке.

В Пеновском районе школьники будут раздавать жителям буклеты с описанием боевых действий во время Второй мировой войны в рамках акции «Дальневосточная Победа». Также ребята примут участие в акциях «Цветы памяти», «Всё о той Победе», «Когда закончилась война», «Великое кино великой страны» и «Диктант Победы».

В рамках проекта «Образовательная платформа «Великая Отечественная война» для всех желающих будет доступна интерактивная игра с технологией дополненной реальности. Разработано мобильное приложение, включающее масштабную библиотеку познавательного и игрового контента. Скачать и самостоятельно освоить игру можно на сайте www.великая-отечественная.рф.

Советский Союз сыграл ключевую роль в окончании Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, 3 сентября советский народ праздновал Великую Победу. В 2020 году этот день объявлен Днем воинской славы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области