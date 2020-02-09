Нелидово в числе пяти городов Тверской области стало победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

В Тверской области впервые сразу пять городов стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году Верхневолжье вошло в число регионов, где будет реализовано наибольшее количество проектов в рамках федерального конкурса. Всего была подана 301 заявка из 76 субъектов, победителями стали 160 проектов. В итоге в 2021-2022 годах более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию объектов.

«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности территорий региона, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой».

Победителями от Тверской области в категории «Малые города» стали Нелидово, Бежецк и Калязин, в категории «Исторические поселения» -Торопец и Осташков.

В Нелидово благоустроят центральную часть города. Проект получил название «Луч коногонки» и отсылает к промышленному прошлому Нелидово, где были разработаны угольные шахты. Коногонка – это шахтерский фонарик. В Нелидово благоустроят пространство от площади Жукова до площади Ленина. Предусмотрено создание скейт-парка, амфитеатра, детских горок, павильонов и других объектов, которые позволят сделать территорию привлекательной и интересной для жителей и туристов.

«Проект разрабатывался с учетом мнения населения. Ключевые проектные решения обсуждались и согласовывались с жителями и экспертами, в том числе в онлайн формате. Победа в конкурсе – это историческое событие для всего города. Мы сейчас работаем над формированием современного облика Нелидова. Уверен, что реализация всех намеченных проектов придаст мощный импульс развитию Нелидовского городского округа. Впереди нас ждет большая и ответственная работа, но я уверен, что мы будем гордиться тем, что мы это сделали», - прокомментировал решение глава Нелидовского городского округа Вдадимир Пашедко.

В Торопце будет проведена реновация ул. Советская и территории Базарной площади. В Осташкове благоустроят набережную, Бежецк победил с проектом благоустройства городского сада. В Калязине приведут в порядок набережную Волги и спуск к колокольне Николаевского собора.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году.

Ежегодно проекты Тверской области становятся победителями конкурса. В частности, уже проведено благоустройство улицы Евстафьевская в Осташкове, открыт после реновации парк культуры и отдыха в Торжке.

В этом году реализуются проекты по благоустройству набережной на территории Городища в Старице и парковой зоны по улице Венецианова в Удомле. Федеральную поддержку также получил город Конаково для благоустройства городской набережной.

В Тверской области создан Центр компетенций по экономике малых городов и исторических поселений, который оказывает содействие в подготовке заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.