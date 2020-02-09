В 39 школах Тверской области в 2020 году дополнительно проведут работы по укреплению материально-технической базы

В Тверской области в 2020 году дополнительно участниками региональной программы по укреплению материально-технической базы станут 39 школ, которые расположены в 17 районах. Средства на эти цели муниципалитетам распределены на заседании регионального Правительства, которое 2 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Из областного бюджета дополнительно направят 95,6 млн рублей, большая часть средств – деньги сэкономленные на обслуживании госдолга Тверской области.

«Со стороны федерального центра - Президента РФ, Правительства страны нам оказывалась системная, ежегодная поддержка, и нам удалось сэкономить средства на обслуживании госдолга. Таким образом, порядка 100 млн рублей мы направили на укрепление материально-технической базы наших образовательных учреждений - школ и детских садов. Сэкономленные средства можно было потратить на разные направления, но мы, прежде всего, должны создать все условия для обучения и развития детей», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Так, на замену оконных блоков и столово-кухонного оборудования, ремонт санузлов, зданий и сетей в школах города Ржева направят 7,9 млн рублей.

«Качество образования во многом зависит от условий, в которых учатся дети. Это напрямую влияет на их мотивацию и отношение к учебе, а в конечном счете – на отношение к своей малой родине, на решение в дальнейшем жить и работать в своем городе. Хорошо, что в Ржеве при поддержке областной власти улучшается состояние образовательных учреждений. Это поможет городу стать крупным образовательным центром Верхневолжья», – считает директор Центра стратегического инновационного развития Тверского госуниверситета, профессор Андрей Белоцерковский.

Также средства будут направлены на ремонт школ в Торжке, Вышневолоцком и Удомельском городских округах, Андреапольском, Сандовском и Краснохолмском муниципальных округах, Бежецком, Бологовском, Калининском, Кесовогорском, Максатихинском, Рамешковском, Ржевском, Сонковском, Старицком и Фировском районах.

С 2017 года из консолидированного бюджета Тверской области на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы школ и детских садов было направлено свыше 3,8 млрд рублей, из них в 2020 году – 220 млн рублей.

За четыре года комплексными работами по ремонту кровель, спортзалов и санузлов, замене оконных блоков и модернизации инженерных сетей охвачено более 490 дошкольных и общеобразовательных учреждений нашего региона. В этом году ремонт и укрепление материально-технической базы провели в 89 образовательных организациях Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области