60 новых спортивных сооружений вводится в Тверской области по федеральному проекту «Спорт – норма жизни»

В 2019-2020 годах в Тверской области по региональному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» вводится 60 новых спортивных сооружений. Вопрос рассмотрен 2 сентября на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул, что создание доступных спортивных объектов, где физической культурой могли бы заниматься как подрастающее поколение, так и взрослые, является ключевым условием для привлечения населения региона к здоровому образу жизни.

До октября 2020 года в Тверской области введут в эксплуатацию 7 новых площадок, где жители смогут сдавать нормы ГТО. Они обустраиваются в Торжке, Нелидовском городском округе, Бежецком, Кесовогорском, Сонковском районах, Краснохолмском, Сандовском муниципальных округах. Еще 14 таких сооружений появились в регионе в 2019 году.

В муниципалитетах Тверской области устанавливаются поля для мини-футбола с искусственным покрытием, комплекты уличных тренажеров и другие плоскостные сооружения. Всего за два года их появится 38, из них 22 – в 2020-м.

В 2020-м также планируется сдать новый универсальный спортивный зал в Сонково, завершить реконструкцию футбольного поля на стадионе «Текстильщик».

Кроме того, в рамках проекта «Спорт - норма жизни» приобретается инвентарь для спортивных школ, в том числе готовящих спортивный резерв для сборных команд России, закупается оборудование для государственной спортивной школы по хоккею.

К 2024 году количество жителей Тверской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, планируется повысить с 36,5%, зафиксированных на конец 2019 года, до 54,3%.

Пресс-служба Правительства Тверской области