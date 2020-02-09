В Тверской области в рамках проекта «Старшее поколение» открываются геронтологические отделения

11 муниципальных образований Тверской области внедряют на своих территориях в 2020 году систему долговременного ухода за пожилыми людьми в домашних условиях. Это одно из мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Ход его реализации обсудили на заседании областного Правительства, которое 2 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

Система долговременного ухода - комплексная программа поддержки пожилых и людей с инвалидностью, которая включает социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому с привлечением сиделок и службы патронажа. Такая форма ухода за представителями старшего поколения призвана увеличить период активности пожилых и инвалидов в домашней обстановке, а также поддержку семей, ухаживающих за своими родными. Сейчас на надомном обслуживании находятся более 200 человек.

Игорь Руденя отметил, что одним из лучших учреждений Верхневолжья, где обеспечивается комплексный уход за пожилыми людьми, является Тверской геронтологический центр. Ежегодно глава региона лично поздравляет проживающих здесь пенсионеров с Новым Годом и другими праздниками.

В Тверской области открываются новые геронтологические койки для людей старше 60 лет. В 2019 году открыто пять специализированных отделений, где создано 75 коек. В планах – открытие еще одного геронтологического центра и кабинетов при городских больницах №1 и №6 Твери.

В Тверской области разрабатывается концепция развития социального обслуживания в стационарах, готовится проектная документация для строительства домов-интернатов «нового типа» для проживания престарелых граждан и инвалидов.

По проекту «Старшее поколение» также организовано профессиональное обучение и дополнительное профобразование людей предпенсионного возраста. С сентября 2019 года курсы прошли 1655 человек, в том числе в 2020 году – 604.

Пресс-служба Правительства Тверской области