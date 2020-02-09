Для семей Тверской области по национальному проекту «Демография» действует 14 направлений поддержки при рождении детей

Реализация национального проекта «Демография» в Тверской области стала главной темой заседания регионального Правительства Тверской области, которое 2 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для нашего региона улучшение демографических показателей является самой главной задачей и стратегической целью долгосрочного развития. Такая задача была поставлена Президентом России Владимиром Путиным перед всеми субъектами страны. Нужно представить дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности в Тверской области. В первую очередь это формирование современной системы детского здравоохранения, дошкольного образования, обеспечения занятости родителей», – сказал Игорь Руденя.

Важными условиями повышения рождаемости в регионе Губернатор также назвал помощь молодым семьям в решении жилищного вопроса, формирование современной среды для жизни в городах и сельской местности Тверской области.

В Верхневолжье реализуется пять региональных составляющих национального проекта «Демография». Один из ключевых проектов – финансовая поддержка при рождении детей. Она оказывается по 14 направлениям. Это ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, подарочные наборы новорожденным, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, многодетных мам и пап, региональный маткапитал и многие другие.

Молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за малышами, могут пройти образовательные программы для переобучения, повышения квалификации и последующего успешного трудоустройства. С 2020 по 2024 годы свой профессиональный уровень смогут повысить более 1600 женщин.

В рамках национального проекта строятся детские сады. Новые учреждения в 2020-2021 годах откроют в Твери, Торопце, Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, пос. Ривицкий Максатихинского района, пос. Эммаусс и с. Бурашево Калининского района. Это позволит ввести около 1000 новых мест.

Для детских поликлиник и больниц закупается новое оборудование, в медицинских учреждениях создаются комфортные пространства для детей и родителей. Ведется целевой набор по востребованной в Твери и районах специальности «Педиатрия» – в 2020 году по этому направлению обучаются 54 студента-целевика.

Актуальная информация о мерах поддержки представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми». Также разрабатывается навигатор для повышения доступности этих сведений, возможности получения услуг в режиме онлайн.

Пресс-служба Правительства Тверской области