Центробанк информирует: Поддержка пострадавших от пандемии заемщиков продолжается



С начала пандемии введенные Центральным банком меры поддержки заёмщиков, пострадавших от коронавируса и испытывающих сложности с платежами, способствовали ограничению негативных последствий. По мере стабилизации ситуации некоторые меры, принятые регулятором уже закончились или заканчиваются 30 сентября, как например, возможность граждан и предпринимателей обратиться за кредитными каникулами. При этом Банк России рекомендовал кредиторам до конца года продолжать реструктурировать кредиты и займы по собственным программам и не начислять пени и штрафы по ним.

В Тверской области с 20 марта по 26 августа 2020 года кредитные организации реструктурировали кредиты граждан и предприятий на общую сумму 5,7 млрд рублей.

Жители региона направили в банки 17,8 тыс. заявлений на изменение условий своих кредитных договоров, из них одобрено около 11,4 тыс. Реструктуризация проведена по 10,7 тыс. кредитов граждан на общую сумму 3,8 млрд рублей. В рамках собственных программ банков из них реструктурировано 90,5%, остальное - в рамках кредитных и ипотечных каникул. «Тверичане постепенно возвращаются к привычным графикам выплат. Если за неделю в апреле в среднем поступало более 1,5 тысяч заявок по реструктуризации кредитов и оформлению кредитных каникул, то в августе поток сократился до 300-400 обращений и в итоге составил чуть более 1300 заявок за месяц», - прокомментировал Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банк России по ЦФО.

Региональные предприниматели направили в банки 1043 обращения об изменении условий кредитных договоров, более 800 из них удовлетворены. График платежей фактически изменен по 745 обращениям на общую сумму 1,9 млрд рублей, в том числе 0,6 млрд - по предоставленным кредитным каникулам.

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По мере стабилизации ситуации с пандемией некоторые меры, принятые Банком России, уже закончились или заканчиваются 30 сентября, как, например, возможность граждан и предпринимателей обратиться за кредитными каникулами. При этом Банк России рекомендовал кредиторам до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты и займы по собственным программам и не начислять пени и штрафы по ним.