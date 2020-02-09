Прямой эфир с Губернатором Игорем Руденей можно будет посмотреть в сети Интернет

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Как будет организован учебный процесс в школах Тверской области в новом учебном году? Когда в регионе начнется вакцинация от гриппа и кто сможет сделать прививку в первую очередь? Каковы предварительные итоги кампании по ремонту дорог и какие работы выполнены по подготовке к отопительному сезону на территории Верхневолжья?
Эти и другие темы прозвучат в прямом эфире с участием Губернатора Игоря Рудени 2 сентября в 21:00 на телеканале «Россия 24» Тверь.
Вопросы для интервью с главой региона традиционно будут сформулированы на основе обращений жителей и анализа проблематики, обсуждаемой в социальных сетях.
Программу с Губернатором Игорем Руденей можно посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/PI3GiB9T6Nw и на сайте «Вести-Тверь».