Студентка Тверского госуниверситета стала победительницей шестой смены форума «Территория смыслов»

1 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который собрал молодых специалистов разных сфер из всех регионов страны. Участие в форуме принимали 1200 человек, еще 3600 присутствовали на лекциях и мастер-классах онлайн. В их числе – представители Тверской области.

Поддержка, развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив — в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На форуме 2020 года было представлено шесть смен: «Амбассадоры форума», «Гражданское общество», «Политика и сетевые лидеры», «Вызовы образования», «Служение Отечеству» и «Цифровая экономика». Особенностью этого года стало одновременное проведение равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн и онлайн-форматов.

Студентка Тверского государственного университета Ксения Дмитриева стала победителем конкурсного отбора по итогам шестой смены форума «Территория смыслов». Девушка учится на третьем курсе по направлению журналистика. Свободное от учебы время Ксения Дмитриева посвящает саморазвитию, прохождению курсов личностного роста, участию в форумах и конгрессах.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области