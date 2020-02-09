В Тверской области в рамках акции «Великое кино великой страны» пройдут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне

2 сентября проходит Всероссийская акция «Великое кино великой страны» в рамках Года памяти и славы. Зрителям по всей стране бесплатно покажут художественный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова». К событию присоединилась Тверская область – фильмы покажут на 15 региональных площадках.

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне Губернатор Игорь Руденя считает одним из важнейших направлений патриотического воспитания молодежи Верхневолжья.

Акция «Великое кино великой страны» предполагает ежегодный показ фильмов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Особое значение имеют художественные фильмы, снятые фронтовиками о пережитом. Классикой советского и мирового кинематографа стал фильм «Судьба человека» режиссера Сергей Бондарчук по одноименному рассказу Михаила Шолохова.

Связь поколений демонстрирует эмоциональная документальная лента Сергея Майорова «Простые главные слова», в которой известные российские актеры читают стихи поэтов, не вернувшихся с войны.

Сверхзадача проекта – реализовать идею массовых показов ретроспективного отечественного кино.

В Тверской области кинопоказы стартуют в 19:00 на 15 площадках:

- Калязинский районный дом культуры;

- Блек Рум (Тверь);

- Районный дом народного творчества (Бежецк)

- Клуб ЖД (Ржев);

- Районный центр культуры и досуга (Пено);

- Борисовский, Зеленогорский, Солнечный, Горняцкий, Терелесовский дома культуры (Вышневолоцкий район);

- Виртуальный концертный зал в Солнечном (Вышневолоцкий район),

- Кинотеатр «Спутник» (Нелидово);

- ДК «40 лет Октября» (Кимры);

- ОДК Пролетарка (Тверь);

- Дом народного творчества (Тверь).

Пресс-служба Правительства Тверской области