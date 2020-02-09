В Ресурсном центре Тверской области стартуют занятия по медицинской и противопожарной подготовке волонтеров

В Ресурсном центре Тверской области по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности начинаются обучающие занятия для волонтеров. 2 и 3 сентября здесь проходят курсы медицинской и противопожарной подготовки.

«Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества. Волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края и всей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году Тверская область, единственная в ЦФО, вошла в число десяти регионов-победителей конкурса на создание ресурсных центров, объем федеральной субсидии составил более 10,9 млн рублей. Ключевое направление деятельности центра – обучение добровольцев-спасателей навыкам поиска людей, оказания первой помощи.

Курс обучения в центре организован по программе Всероссийского студенческого корпуса спасателей – подготовка добровольцев (волонтеров) в сфере безопасности (15,5 часа).

Тема занятия 2 сентября – «Оказание первой помощи (правовые аспекты). Первая помощь при отсутствии сознания», его проводит руководитель ТРО «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Андрей Кудашов.

Тема 3 сентября – «Общее понятие о пожаре и краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. Основные причины пожаров. Способы прекращения горения». На занятии волонтерам расскажут о мерах предупреждения пожаров, основных огнетушащих средствах. Занятие проведет заместитель командира пожарно-спасательной части №3 Кирилл Кадис.

После завершения программы подготовки добровольцы пройдут итоговую аттестацию, по результатам которой им выдадут свидетельство о прохождении обучения. Каждый прошедший обучение волонтер будет внесен во всероссийский перечень волонтеров ЧС и в случае возникновения чрезвычайной ситуации сможет присоединиться к спасательным мероприятиям.

Пресс-служба Правительства Тверской области