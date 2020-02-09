В Твери на месте строительства гребной базы продолжаются раскопки

В Твери продолжаются археологические раскопки на месте спроектированных инженерных коммуникаций спортивного центра по видам гребли. 1 сентября археологи обнаружили вторую находку за пять дней.

«Мы нашил это место только потому, что здесь началось строительство. По закону на объекте должны предшествовать археологические раскопки. Найти здесь кладбище мы вообще не ожидали. Сведения о средневековых храмах скудные. И в этом месте, возможно, тоже находился какой-то храм, потому что без него кладбище в то время не могло располагаться», – рассказала руководитель раскопа Ольга Рыбакова.

На объекте проводились археологические исследования, в рамках которых и были выявлены разновременные отложения. Для того, чтобы их изучить, верхний слой земли, датированный 20-21 веками, осторожно сняли экскаватором, далее специалисты работали уже вручную: пластами по 10 см археологи расчищали почву, фиксировали находки. На глубине более метра и были обнаружены могильные ямы.

Чтобы определить возраст, пол и причину смерти найденные останки будут переданы антропологам. В камеральной лаборатории будут проводиться многочисленные исследования, в то числе спектральный и структурный анализ.

По словам археологов, это могут быть не последние останки, найденные в ходе строительных работ. Предполагается, что на этом месте раньше располагался погост, который примыкал к деревянной церкви.

28 августа, во время обнаружения первых останков, строительную площадку посетил Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона поручил администрации Твери продумать варианты перезахоронения останков. Все найденные предметы, по словам главы региона, должны быть переданы в Тверской государственный объединённый музей.

Губернатор поблагодарил археологов за работу, сохранение истории тверского края.