Вице-премьер Юрий Борисов и Губернатор Игорь Руденя посетили Казанский монастырь в Вышнем Волочке

1 сентября заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Казанский монастырь в Вышнем Волочке.

Юрий Борисов и Игорь Руденя обсудили с игуменьей Софией вопросы восстановления и благоустройства обители.

«Уже приложены усилия для начала реконструкции, – рассказала настоятельница монастыря. – При попечительстве и содействии неравнодушных людей обсуждается оказание дальнейшей поддержки в восстановлении святыни».

В настоящее время к обители подведен газ, решается вопрос с подводом газоснабжения до зданий монастыря. Разрабатывается и проект теплоснабжения отдельных зданий.

Казанский монастырь относится к объектам культурного наследия регионального значения. Центральное место в комплексе занимает живописный Казанский собор 1882 года. Также в архитектурный ансамбль входят колокольня с надвратной церковью, церковь Боголюбской Божьей Матери с настоятельским корпусом, корпус странноприимного дома, гостиницы и трапезной, больничный корпус, 6 келейных корпусов и другие постройки.

Казанский монастырь был основан в 1881 году рядом с часовней, где хранилась местночтимая святыня – список с Казанской иконы Богоматери, привезённый в конце XVI века купцами Вышнего Волочка. В конце XIX века комплекс монастыря состоял из 18 двухэтажных и 16 одноэтажных жилых и хозяйственных построек. В начале XX века был построен каменный корпус, включавший трапезную, гостиницу и странноприимный дом.

На рубеже XIX-XX веков Казанская обитель считалась самой крупной из женских монастырей Тверской епархии. Вышневолоцкий монастырь посещали император Александр III с супругой, великие князья, Иоанн Кронштадтский.

После революции 1917 года монастырь был закрыт, на территории разместили воинскую часть. Многие постройки в это время оказались утрачены. Монашеская жизнь в обители стала возрождаться в 1991 году, тогда же начались первые реставрационные работы, построена часовня на месте захоронения блаженных стариц Любушки и схимонахини Марии.

1 сентября заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов открыли новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища.

Новый комплекс включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений. Вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России.

Пресс-служба Правительства Тверской области