Инициативы жителей Тверской области могут войти в сотню лучших идей для развития страны

До 10 сентября продлен прием публикаций на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель форума – собрать 100 идей для развития экономики страны, социальной и технологической сфер. Свои инициативы могут представить и жители Верхневолжья.

Масштабный форум объединил лидеров и экспертов экономики, образования, сфер технологического и социального развития, представителей НКО, активных граждан. На площадке ведется совместное проектирование и широкое обсуждение проектов.

Сбор идей разделен на семь тематических блоков: новые компетенции; современная экономика; новая технологическая стратегия; новая социальная стратегия; новое городское развитие; новая молодежная повестка (новые формы развития и поддержки молодежи); новые идеи для бизнеса.

Авторы 100 лучших идей, прошедших экспертный отбор, смогут презентовать их на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи в октябре 2020 года. По итогам форума самые перспективные предложения получат поддержку организаторов и партнеров.

На крауд-платформе уже размещено больше 7 тысяч инициатив, участниками обсуждений стали более 65 тысяч россиян из всех регионов страны. В числе самых популярных тем – урбанистика, образование, предпринимательство, технологии, инвестиционный климат.

Среди представленных заявок – прорывные открытия и оригинальные управленческие методики, инновации и уникальные практики, направленные на улучшение качества жизни и восстановления экономики в период после пандемии COVID-19.

Подробная информация о форуме – на https://idea.asi.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области