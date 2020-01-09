Реализацию национального проекта «Демография» рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

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2 сентября Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание Правительства Тверской области. Среди ключевых тем – реализация национального проекта «Демография» на территории Верхневолжья.
По мнению Игоря Рудени, улучшение демографической ситуации – приоритетное направление работы Правительства региона. В Верхневолжье действует целый комплекс мер, направленный на поддержку материнства и детства, формирование системы традиционных семейных ценностей.
В Тверской области реализуется пять региональных составляющих национального проекта «Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни».
На заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с улучшением жилищных условий молодых семей, формированием современной комфортной городской среды, дополнительными мерами, направленными на повышение рождаемости.
Среди тем заседания также - новые меры поддержки работодателей и работающих граждан Верхневолжья и другие.
Пресс-служба Правительства Тверской области