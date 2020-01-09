В Твери торжественно открыли памятные доски Николаю Куну и Александру Александрову

1 сентября в Твери у здания исторического факультета Тверского государственного университета состоялась торжественная церемония открытия памятных досок в честь композитора Александра Александрова и историка Николая Куна. Александр Александров руководил хором при тверской Женской учительской школе Максимовича, а несколькими годами ранее в учебное заведение пришел работать и русский историк Николай Кун.

Александр Александров работал в Твери с 1906 года. Был регентом архиерейского хора, вёл хоры в семинарии, педагогическом институте, ряде других учебных заведений. Впоследствии организовал музыкальное училище и стал его директором.

Композитор является автором таких известных произведений как гимн Российской Федерации, а также множества патриотических песен, среди которых «Священная война».

Николай Кун начал работать в Тверской женской учительской семинарии им. П. П. Максимовича в 1903 году после окончания Московского университета. В 1906 году был избран председателем совета Тверского частного реального училища. С открытием в Твери Народного университета в январе 1907 года читал в этом учебном заведении лекции по истории культуры.

Крупной заслугой Куна стала его работа по составлению Большой и Малой советских энциклопедий – он написал свыше трехсот статей и заметок. Также Николай Кун является автором известной книги «Легенды и мифы Древней Греции».

Пресс-служба Правительства Тверской области