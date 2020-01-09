В Тверскую область поступила первая партия вакцины от гриппа и ОРВИ для взрослых в количестве 156 570 доз. Далее она будет распределена по медицинским учреждениям региона. В этом году в Верхневолжье планируется привить до 740 тысяч человек.

В первую очередь вакцинированы будут граждане, относящиеся к группе риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, жители региона старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, призывники.

Вакцинация будет проводиться как в прививочных кабинетах медицинских организаций, так и посредством работы выездных прививочных бригад в учреждения образования и социального обеспечения, на системообразующие предприятия региона, труднодоступные населенные пункты.

В ближайшее время в Тверскую область ожидается поступление вакцины против гриппа для иммунизации детского населения.

Министерство здравоохранения напоминает, что прививка от гриппа не обеспечивает защиту от вирусов не гриппозной этиологии, в том числе новой коронавирусной инфекции, а также острых респираторных заболеваний бактериальной этиологии. В связи с чем, наряду с вакцинацией следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию и использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей.

При появлении первых признаков инфекционного заболевания следует воздержаться от посещения общественных мест, остаться дома и обратиться за медицинской помощью, вызвав врача по месту жительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области