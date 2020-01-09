Игорь Руденя поручил обеспечить рециркуляторами воздуха каждый учебный класс в школах Тверской области

Губернатор Игорь Руденя поручил установить устройства для обеззараживания воздуха в каждом классе каждого образовательного учреждения Верхневолжья. Об этом глава региона заявил на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, где обсуждался вопрос выделения средств из областного бюджета на закупку рециркуляторов для учреждений образования.

В настоящее время в образовательных организациях Тверской области, включая школы, детские сады, колледжи профессионального образования

имеется более 2000 единиц рециркуляторов. На заседание Бюджетной комиссии был вынесен вопрос о приобретении еще свыше 4200 штук, чтобы довести обеспеченность учреждений до одного прибора на 3 – 4 класса. На их закупку направлено более 80,1 млн рублей. Оборудование поступит в организации в ближайшее время.

Однако глава региона обратил внимание, что для более эффективной профилактики заболеваний устройства для обеззараживания воздуха должны стоять в каждом кабинете, где обучаются дети

«Нам важно не допустить вспышек заболевания коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона поручил областному Министерству образования в кратчайшие сроки произвести ещё одну закупку приборов и в полном объёме обеспечить оснащённость учреждений рециркуляторами.

Губернатор отметил, Правительство Тверской области совместно с Законодательным собранием региона окажут поддержку муниципалитетам в выделении средств на закупку устройств для обеззараживания воздуха, которые необходимы для соблюдения мер санитарной безопасности и предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди детей и педагогов.

Пресс-служба Правительства Тверской области