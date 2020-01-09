В Тверской области на обеспечение выплат «отпускных» сотрудникам соцучреждений направят свыше 8 млн рублей

31 августа Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Один из вопросов касался оплаты труда сотрудников социальных учреждений, работающих вахтовым методом.

На обеспечение выплат «отпускных» и компенсаций за неиспользованные отпуска направят 8,1 млн рублей федеральных средств.

Средства предусмотрены для 13 организаций региона, где работают 1103 сотрудников: это дома-интернаты, специальные и психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Кашаровский детский дом-интернат.

При расчёте оплаты отпусков будут учитываться стимулирующие выплаты, которые были назначены в этом году сотрудникам социальных учреждений, переведённых на вахтовый метод работы с целью недопущения вспышек заболевания коронавирусной инфекции в таких организациях.

В Тверской области в период сложившейся эпидемиологической ситуации была расширена поддержка сотрудников социальных учреждений, которые работают по вахтовому методу.

За счет средств регионального бюджета были предусмотрены доплаты, чтобы сотрудники учреждений, где не выявлена коронавирусная инфекция, получали такие же выплаты, что и работающие в учреждениях с выявленным коронавирусом.

Врачам, независимо от выявления COVID-19 в учреждениях, где они работают, предусмотрена надбавка в 60 тыс. рублей; среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 35 тыс. рублей; младшим медработникам – 20 тыс. рублей; техническому персоналу – 15 тыс. рублей.

На осуществление этих выплат из регионального бюджета выделено свыше 24,8 млн рублей.

Все социальные учреждения региона обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится постоянная дезинфекция помещений, наблюдение за состоянием здоровья проживающих, в случае признаков заболеваний обеспечивается тестирование на коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба Правительства Тверской области