Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем знаний

1 сентября в России отмечается День знаний. С началом учебного года школьников, студентов, педагогов и родителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что праздник 1 сентября связан с самыми светлыми и добрыми событиями в жизни. Для первоклассников и студентов первых курсов сегодняшний день станет началом нового важного этапа в жизни.

«Хочу пожелать им интересной учебы, новых друзей, полезных знаний и хороших оценок. Родителям желаем гордиться успехами детей и помогать им хорошо учиться. В этом году День знаний проходит в особой атмосфере. После долгого перерыва в школах, гимназиях, лицеях, университетах Тверской области вновь звучат звонки, встречаются ученики и учителя, студенты и преподаватели», – говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Губернатор пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, реализации намеченных планов.

«Пусть новый учебный год будет наполнен успехами и яркими событиями!» - напутствовал глава региона.

Образовательная сеть Тверской области начитывает 1102 учреждения дошкольного, общего и профессионального образования, в которых обучаются и воспитываются более 220 тысяч человек. В первый класс в 2020 году пойдут более 14,8 тысяч детей, выпускниками станут порядка 5,8 тысяч школьников.

Пресс-служба Правительства Тверской области