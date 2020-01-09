Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4200 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 16 человек.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 162910, в том числе за последние сутки их проведено 639.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5432 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1037 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

195 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1765

Кимры 556

Конаковский район 427

Ржев 393

Калининский район 283

Лихославльский район 243

Торжок 221

Вышневолоцкий городской округ 175

Максатихинский район 118

Осташковский городской округ 113

Бологовский район 107

Кашинский городской округ 76

Рамешковский район 73

Бежецкий район 70

Андреапольский муниципальный округ 69

Ржевский район 68

Кимрский район 67

Зубцовский район 63

Торопецкий район 58

Нелидовский городской округ 50

Кесовогорский район 46

Лесной муниципальный округ 44

Старицкий район 42

Оленинский муниципальный округ 42

Селижаровский район 36

Торжокский район 31

Спировский район 31

Калязинский район 26

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 23

Кувшиновский район 22

Западнодвинский муниципальный округ 18

Краснохолмский район 10

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области