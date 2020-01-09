Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов и Губернатор Игорь Руденя открыли новый комплекс Тверского суворовского училища

В Твери открылся новый комплекс суворовского училища

1 сентября Заместитель Председателя Правительства РФ, Герой России Юрий Борисов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыли новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища. Сегодня здесь состоялась первая линейка, посвященная Дню знаний. Почетными гостями стали заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«Сегодня открывается новая страница в жизни легендарного Тверского (Калининского) суворовского военного училища. Ровно 515 дней назад на этом месте мы заложили первый камень в основание нового комплекса зданий. Наши военные строители создали замечательное училище, выпускники которого будут пополнять золотой фонд офицеров российской армии. Все традиции суворовского училища будут продолжены на новом месте», – сказал Юрий Борисов, который окончил училище в 1974 году.

Вице-премьер передал руководству учреждения грамоту Президиума Верховного Совета СССР 1943 года о вручении Красного знамени Калининскому Суворовскому военному училищу и закладной камень старого здания училища.

Губернатор Игорь Руденя поблагодарил Президента России Владимира Путина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу, подчеркнув, что открытие нового комплекса суворовского училища имеет особое значение в год 75-летия Великой Победы.

«Учебное заведение является гордостью Верхневолжья. Здесь воспитано несколько поколений выдающихся офицеров, государственных и научных деятелей, – отметил Игорь Руденя. – Сегодняшним суворовцам оказана высокая честь – продолжить дело беззаветного служения своей стране. Здесь сформированы все условия для воспитания высокообразованных, духовно и физически сильных молодых людей – будущей элиты российской армии, военной науки, оборонно-промышленного комплекса».

Тимур Иванов подчеркнул – в самые короткие сроки в Твери построено современное учреждение, оснащенное необходимой материально-технической базой, которое стало базовым стандартом для военного образования.

Учащихся и педагогов напутствовал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«Поздравляю вас с началом нового учебного года и с новым домом, который станет для вас родным на всю жизнь. И пусть таким же родным будет для вас Отечество», – отметил глава Тверской митрополии.

Первый звонок символично дал старт занятиям в новом ТвСУ. Самый же первый звонок прозвенел в суворовском училище 1 декабря 1943 года. Первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года.

«Сегодня в наших рядах первокурсники – продолжатели вековых традиций. Обещаем помогать им во всем», – заверил суворовец 7 курса 11 класса Дмитрий Ткаченко.

Юрий Борисов и Игорь Руденя осмотрели учебно-административный корпус: зал Славы, музей истории, актовый зал, кабинеты. На Аллее Славы состоялось возложение цветов к стелам выпускников училища, погибших при выполнении служебного долга.

Затем прошла церемония освящения Поклонного Креста на месте строительства православного воинского храма-часовни в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Благотворительный фонд Святого Мученика Вонифатия передал училищу воинский походный ковчег в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства».

Новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского училища включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.

К 2021 году в учреждении заработает уникальный класс. Специально для Тверского суворовского училища создан многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук. В практической зоне можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом. В теоретической – готовиться к полетам.

Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.

ТвСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 100 выпускников стали генералами, девять удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области