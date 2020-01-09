Более 7600 новых мест создадут в системе дополнительного образования Тверской области за два года

В 84 образовательных учреждениях Тверской области в 2020-2021 годах будет создано 7661 новое место для реализации общеразвивающих программ дополнительного образования. Участниками проекта являются все муниципальные образования Верхневолжья.

Губернатор Игорь Руденя считает, что возможности для получения детского дополнительного образования должны быть обеспечены в каждом муниципалитете. Сейчас охват детей Тверской области дополнительными обучающими программами составляет 74%. До 2024 года предполагается повысить его до 80%.

Новые места в системе допобразования создаются по шести направлениям: туристско-краеведческому, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному, техническому, художественному, естественнонаучному. В 2020 году в Тверской области вводят 4485 мест для дополнительного образования школьников, в 2021 году – 3176 мест. Запланировано оснащение учреждений современным специализированным оборудованием, сейчас ведется его закупка. Педагоги и воспитатели получат возможность использовать это оборудование на внеурочных занятиях.

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации не менее 40% новых мест создаются для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. Так, к уже созданным 8 центрам прототипирования и программирования в районах области будут открыты еще 34 новых спутника «Кванториума». Педагоги пройдут необходимое обучение.

В 2020 году в Тверской области в рамках реализации национального проекта «Образование» также начнут работать 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они создаются в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.

В каждую «Точку роста» будет поставлено компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, а также слесарные и ручные инструменты, тренажеры-манекены, комплекты мебели и другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области