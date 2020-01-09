Игорь Руденя провел встречу с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием

31 августа Губернатор Тверской области провел встречу с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием. Обсуждались вопросы сотрудничества регионального Правительства и Тверской митрополии.

«Нам очень важно и дальше совместно продолжать проект по духовно-нравственному воспитанию молодежи на нашей территории, оказывать помощь многодетным семьям. Важно, чтобы мы бережно хранили свою историю, чтобы люди, которые живут в нашей области, были уверены в своем будущем»,– отметил Игорь Руденя.

«Духовно-нравственное воспитание ­– это наша совместная задача. Я очень рад тому, что мы находим точки соприкосновения и взаимопонимания. Я открыт к работе с Губернатором, руководителями районов, жителями Тверской области, с людьми любых взглядов, лишь бы только это все служило ради мира, созидания и во благо тверской земли», – подчеркнул глава Тверской митрополии.

Главной темой обсуждения стало восстановление Спасо-Преображенского собора. Работы по реконструкции святыни в историческом виде на прежнем месте начались в 2014 году. Сбор средств на возведение от граждан и организаций осуществляется фондом «Собор».

Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обсудили реставрацию храмов, расположенных на территории региона. На данный момент проводятся работы по восстановлению Церкви Троицы за Волгой в Твери, торжокских Входоиерусалимского собора, Собора Преображения и Борисоглебского монастыря, Спасской церкви в селе Деледино Молоковского района, а также Житенного монастыря в Осташкове. За счет средств областного бюджета разработана проектная документация на восстановление колокольни Васильевской церкви в Торжке и колокольни Николаевского собора в Калязине.

Решение о назначении главой Тверской митрополии Архиепископа Верейского Амвросия было опубликовано 25 августа синодальным отделом Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Ранее он занимал должности наместника Сретенского ставропигиального монастыря в Москве и ректора Сретенской духовной семинарии.

Пресс-служба Правительства Тверской области