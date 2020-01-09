1 сентября – День знаний

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Для каждого из нас праздник 1 сентября связан с самыми светлыми и добрыми событиями в жизни. Сегодня в 1 класс пойдут более 14 тысяч 800 детей Тверской области. Для них, а также для студентов первых курсов начался новый важный этап в жизни. Хочу пожелать им интересной учебы, новых друзей, полезных знаний и хороших оценок.

Родителям желаем гордиться успехами детей и помогать им хорошо учиться.

В этом году День знаний проходит в особой атмосфере. После долгого перерыва в школах, гимназиях, лицеях, университетах Тверской области вновь звучат звонки, встречаются ученики и учителя, студенты и преподаватели.

Желаю всем школьникам, студентам, преподавателям и работникам учреждений образования реализации намеченных планов. Пусть новый учебный год будет наполнен успехами и яркими событиями!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя