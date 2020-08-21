В Твери при поддержке благотворителей реализуют три социально значимых проекта

Активисты Твери реализуют три социально значимых проекта. Решения об их поддержке приняты на первом Круге благотворителей - благотворительном вечере, который прошел на площадке центра современной культуры «Рельсы».

С презентациями своих социальных инициатив выступили три команды. Тверское отделение Красного креста запланировало проведение игровых занятий с детьми для обучения их навыкам оказания первой медицинской помощи. Любительский театр «Гримерка» готовит мобильную постановку для тверских домов престарелых. А команда проекта «Том Сойер Фест. Тверь» начинает восстановление фасада 140-летнего деревянного дома в центре областной столицы.

Участниками Круга благотворителей стали почти 60 человек. Общий объем собранных средств составил свыше 200 тыс. рублей. Все они будут направлены на воплощение в жизнь представленных проектов. Уже в декабре жители Твери смогут увидеть результаты их реализации.

Организаторами Круга благотворителей в Твери выступили Фонд Твери, центр современной культуры «Рельсы» в партнерстве с Благотворительным фондом развития сообщества «Гарант» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

В этом году Фонд городского развития «Фонд Твери» стал куратором Всероссийской акции #МыВместе, направленной на поддержку жителей региона во время пандемии коронавирусной инфекции. В рамках акции #МыВместе проходила доставка продуктовых наборов гражданам, которые находились в режиме самоизоляции и нуждались в помощи, а также адресная помощь пожилым людям в покупке продуктов, лекарств и оплате ЖКХ.

Следующий Круг благотворителей запланирован на декабрь 2020 года. За дополнительной информацией можно обратиться к координатору проекта Юлии Сарановой по телефону +7 9157426966.

Пресс-служба Правительства Тверской области