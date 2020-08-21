В Тверской области до 2023 года полностью отремонтируют автодорогу Торжок - Осташков по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Тверской области завершен ремонт очередного участка автодороги Торжок – Осташков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Направление Торжок – Осташков является одним из ключевых туристических маршрутов Верхневолжья: дорога ведет к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку Волги.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность самых востребованных объектов – туризма, экономики, социальных учреждений.

В 2019 году в соответствии с государственным контрактом, заключенным на два года, подрядная организация ООО «ДСК» приступила к ремонту 30-тикилометрового участка этой трассы. В прошлом году в нормативное состояние привели 25 километров, в 2020-м – еще 5 километров.

До 2023 года по национальному проекту отремонтируют оставшийся участок – с 39 км по 124 км в Кувшиновском районе и Осташковском городском округе. Таким образом, дорога будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении. Долгосрочный государственный контракт будет заключен уже в этом году.

Дорогу Торжок – Осташков отремонтировали по технологии регенерации. На объекте выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство слоя основания из асфальтогранулобетонной смеси, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также укрепили обочины, отремонтировали съезды, парковочные карманы и посадочные площадки автобусных остановок, нанесли разметку термопластиком, установили дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики. На отдельных участках для обеспечения безопасности дорожного движения нанесли шумовые полосы.

Дорога Торжок – Осташков является автодорогой первого класса, с высокой интенсивностью движения транспорта, в том числе по ней осуществляются пассажирские и школьные перевозки.

Трасса проходит по территории трех муниципальных образований Тверской области – Торжокского, Кувшиновского районов и Осташковского городского округа – и принадлежит к региональной опорной дорожной сети.

Пресс-служба Правительства Тверской области