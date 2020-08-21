Вручение Игорем Руденей награды Владимиру Потанину вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с вручением почетного знака «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская» известному российскому предпринимателю, президенту «Норникеля» Владимиру Потанину. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Награда вручена губернатором за то, что в период пандемии коронавирусной инфекции Владимир Потанин на безвозмездной основе приобрел для Конаковской центральной районной больницы комплект необходимой медицинской аппаратуры.

«Оборудование, которое приобрела для Тверской области компания «Норильский никель», станет вкладом в общую работу по сохранению здоровья и жизни населения Верхневолжья. Полученное оборудование положит начало созданию в Конаковском районе центра оказания высокотехнологичной медицинской помощи», – отметил Игорь Руденя.

Почетным знаком губернатора Тверской области «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская» награждаются те, кто осуществляет благотворительную деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан.

В Тверской области «Норникель» реализует корпоративную социальную программу по обеспечению своих работников жильем в благоприятных и удобных для проживания районах России. Соглашение о сотрудничестве «Норникеля» с Правительством Тверской области и компанией-застройщиком «Завидово Девелопмент» по строительству домов для северян в Завидово подписано в 2013 году. На сегодняшний день 1683 квартиры уже переданы сотрудникам компании. Построен «норильский квартал» с инфраструктурой: детский сад, поликлиника, продуктовые супермаркеты. Открыт лесопарковый комплекс площадью 200 га с прогулочными и асфальтовыми дорожками.

Кроме того, совместно с компанией на территории Конаковского района создаются туристический кластер «Волжское море» и один из центральных элементов его инфраструктуры – транспортно- пересадочный узел.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.