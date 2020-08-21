В Тверской области проходят мероприятия, посвящённые

210-летию со дня рождения сестры милосердия Екатерины Бакуниной

31 августа в Твери в областном клиническом перинатальном центре имени Е.М. Бакуниной проходит мероприятие, посвященное жизни и заслугам Екатерины Михайловны Бакуниной. Мероприятие приурочено к 210-летию со дня рождения сестры милосердия.

«Имя сестры милосердия Екатерины Бакуниной занимает особое место в истории Верхневолжья и всей России. Неоспорим ее вклад в развитие системы здравоохранения в нашей стране, укрепление патриотических традиций тверского края», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В музее Екатерины Михайловны Бакуниной, открытом в 2013 году в перинатальном центре, состоится встреча Екатерины Боронниковой, сотрудника благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» с волонтерами-медиками.

Онлайн трансляция мероприятия запланирована на 14.00 на сайте ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной, а также в социальных сетях учреждения в Instagram и Вконтакте.

С 31 августа по 4 сентября для посетителей перинатального центра будет открыт музей Екатерины Михайловны Бакуниной.

В ноябре текущего года на базе центра запланировано открытие музея сестер милосердия России.

Екатерина Михайловна Бакунина – одна из первых сестёр милосердия России и основоположница сестринского дела в отечественном здравоохранении. Работала под руководством Николая Пирогова в Севастополе в 1855-1856 годах и на Кавказе в 1877-1878 годах. В Тверской губернии, в имении в деревне Казицино, открыла амбулаторию для крестьян, а впоследствии стала попечительницей всех больниц Новоторжского уезда.

Пресс-служба Правительства Тверской области