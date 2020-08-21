В школах Тверской области создаются мастерские для практико-ориентированного обучения детей с особенностями здоровья

В Тверской области сформирована сеть из 108 образовательных организаций, где созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, почти половина проживающих в регионе особенных детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование.

«Наша общая задача – дать возможность таким детям получить профессию, социализироваться», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В учреждениях, где обучаются дети с особыми возможностями здоровья, адаптированы входные группы, общественные места, учебные кабинеты, лестничные пролеты, спортивные залы, библиотеки, установлены подъемные устройства. Также приобретен специальный автотранспорт, учебники, мультимедийное оборудование для детей с нарушением слуха, зрения и речи,

С 2019 года в регионе реализуется пятилетняя программа по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья, которая направлена на создание современных условий образования для обеспечения их социализации.

В 2019 году участниками программы стали 7 общеобразовательных организаций: Тверская школа-интернат № 2, Бежецкая школа-интернат № 1, Кашинская, Максатихинская, Нелидовская, Ригодищенская школы-интернаты и Тверская школа № 2, в 2020 году ещё два учреждения – в Твери и Кувшиново.

Всего за пять лет в мероприятиях программы примут участие 16 образовательных организаций, в которых обучается 1850 детей.

В образовательных организация оснащаются мастерские по направлению «технология», кабинеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особенностями здоровья, учебные кабинеты и помещения, пространства для дополнительного образования.

Так, в Ригодищенской и Максатихинской школах-интернатах проходит обучение по профилю «растениеводство». В учреждениях оборудованы мастерские агропромышленного профиля, закуплено лабораторное и сельскохозяйственное оборудование, сельскохозяйственная техника, теплицы, гидропонные установки. В 2019-2020 учебном году обучение по данному профилю прошли 88 детей.

В Бежецкой школе-интернате № 1 дети с ограниченными возможностями здоровья получают навыки по строительной специальности - «штукатурно-малярное дело». Большая часть обучающихся – дети-сироты.

Закуплено специализированное оборудование, в том числе станки, штукатурная станция, различные специнструменты и другое. Обучение уже прошли 15 учеников старших классов.

Направление «обувное дело» работает в Кашинской школе-интернате. Приобретено современное швейное обувное оборудование: швейные машины и станки для пошива и ремонта обуви и интерактивное оборудование, наглядные пособия, что поможет детям получить больше умений в области обувного дела, расширить перечень практических навыков. Обучение прошли 22 человека.

Пресс-служба Правительства Тверской области