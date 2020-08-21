11 педагогов, переехавших на работу в Тверскую область из других регионов, получат поддержку по программе «Земский учитель»

В Тверской области проведут дополнительный конкурсный отбор по предоставлению компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей педагогам, переезжающим на работу в сельскую местность и города с населением до 50 тысяч человек. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Данная мера поддержки педагогов, введённая в Верхневолжье в 2020 году, направлена на исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по реализации программы «Земский учитель».

По мнению Игоря Рудени, обеспечение сельских школ и школ в небольших городах квалифицированными кадрами является важным фактором комплексного развития таких территорий.

На предоставление единовременных компенсационных выплат педагогам в 2020 году из федерального бюджета предусмотрено 9,2 млн рублей, из областного – 1,8 млн рублей. Таким образом, в текущем году поддержка может быть оказана 11 учителям.

По результат первого конкурсного отбора компенсационная выплата предоставлена 7 педагогам. С ними заключены трудовые договоры для работы в школах городов Кимры, Вышний Волочек, Кашин, Осташков, Зубцов, деревень Рязаново Калининского района и Ново-Ивановское Кимрского района.

Педагогические коллективы пополнились учителями русского языка и литературы, математики, истории, химии, биологии.

Для работы в школах Тверской области учителя переехали из Новосибирской, Оренбургской, Воронежской областей, Краснодарского края, Ставрополья и Подмосковья.

Пресс-служба Правительства Тверской области