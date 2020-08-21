Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 августа 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции. Всего 4184 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 162271, в том числе за последние сутки их проведено 250.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5407 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1030 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
193 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1756
Кимры 556
Конаковский район 427
Ржев 393
Калининский район 282
Лихославльский район 243
Торжок 219
Вышневолоцкий городской округ 171
Максатихинский район 116
Осташковский городской округ 112
Бологовский район 107
Кашинский городской округ 76
Рамешковский район 73
Андреапольский муниципальный округ 69
Бежецкий район 69
Ржевский район 68
Кимрский район 67
Зубцовский район 63
Торопецкий район 58
Нелидовский городской округ 50
Кесовогорский район 45
Лесной муниципальный округ 44
Старицкий район 42
Оленинский муниципальный округ 40
Селижаровский район 36
Торжокский район 31
Спировский район 29
Калязинский район 26
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 23
Кувшиновский район 22
Западнодвинский муниципальный округ 18
Краснохолмский район 10
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области