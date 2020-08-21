Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 августа 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции. Всего 4184 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 162271, в том числе за последние сутки их проведено 250.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5407 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1030 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

193 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1756

Кимры 556

Конаковский район 427

Ржев 393

Калининский район 282

Лихославльский район 243

Торжок 219

Вышневолоцкий городской округ 171

Максатихинский район 116

Осташковский городской округ 112

Бологовский район 107

Кашинский городской округ 76

Рамешковский район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Бежецкий район 69

Ржевский район 68

Кимрский район 67

Зубцовский район 63

Торопецкий район 58

Нелидовский городской округ 50

Кесовогорский район 45

Лесной муниципальный округ 44

Старицкий район 42

Оленинский муниципальный округ 40

Селижаровский район 36

Торжокский район 31

Спировский район 29

Калязинский район 26

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 23

Кувшиновский район 22

Западнодвинский муниципальный округ 18

Краснохолмский район 10

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области