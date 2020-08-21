Игорь Руденя поздравил участника Великой Отечественной войны Галину Макееву с 95-летним юбилеем





31 августа отмечает 95-летие Галина Михайловна Макеева – участник Великой Отечественной войны, председатель клуба «Фронтовичка». С юбилеем Галину Михайловну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваш жизненный путь вызывает искреннее уважение. Своим примером Вы показали, что значит по-настоящему любить Отечество, преодолевать трудности во имя высоких целей. Ваша жизнь связана с Городом воинской славы Тверью. В год 75-летия Великой Победы выражаю Вам особую признательность за работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению памяти о героических страницах истории нашей страны», – отмечено в телеграмме от имени Губернатора.

Галина Михайловна родилась 31 августа 1925 года в Москве. Во время войны была определена в 350 артиллерийский дивизион, который входил в состав 29 армии. Участвовала в освобождении города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Удостоена ордена Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», знака «Почетный ветеран», награждена знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской». В общей сложности у Галины Макеевой 25 государственных наград.

В 2000 году Галина Михайловна основала клуб «Фронтовичка». Выполняет большую общественную работу среди женщин-участниц Великой Отечественной войны, трудового фронта, детей войны, жителей блокадного Ленинграда, партизан и других категорий ветеранов.



Пресс-служба Правительства Тверской области