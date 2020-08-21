30 центров «Точка роста» откроют в сельских школах Тверской области в 2020 году

В 2020 году в Тверской области в рамках реализации национального проекта «Образование» начнут работать 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры создаются в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.

Повышение доступности и качества дополнительного образования в регионе – задача, поставленная Губернатором Тверской области.

«В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – считает Игорь Руденя.

Обучение в центрах будет вестись по направлениям: технология, основы безопасности жизнедеятельности, информатика.

Педагоги школ, где будут созданы «Точки роста» проходят повышение квалификации и обучение современным технологиям и проектной деятельности на базе технопарка «Кванториум».

22 центра «Точка роста» будут иметь статус муниципальных, а 8 создаются как межмуниципальные центры коллективного пользования. Последние будут открыты в Торжке, Вышнем Волочке, Нелидовском и Осташковском городских округах, Бежецком, Бельском, Лихославльском и Молоковском районах.

В каждую «Точку роста» будет поставлено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, а также слесарные и ручные инструменты, тренажеры-манекены, комплекты мебели и другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области