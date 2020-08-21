Начался прием заявок на участие в фестивале баскетбола среди команд ЦФО

Тверские баскетбольные команды до 20 сентября могут отправить заявку на участие в фестивале баскетбола среди команд Центрального федерального округа. В программу мероприятия включены соревнования 5х5 в шестнадцати возрастных категориях и 3х3 в восьми возрастных категориях.

«Такие события вносят большой вклад в популяризацию ценностей активного и здорового образа жизни, способствуют воспитанию новых поколений чемпионов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Соревнования продлятся с октября 2020 года по июнь 2021 года. Мужские команды проведут состязания в три этапа в период с 24 октября по 25 апреля, женские команды сразятся в двух этапах с 31 октября по 18 апреля, юниоры – с 1 января по 15 марта. Команды мужчин «40 лет и старше» и «50 лет и старше» также будут разделены на три этапа: с 1 по 31 декабря, с 2 по 28 февраля, 1 по 31 марта.

В соревнованиях будут принимать участие команды из 17 регионов ЦФО. Среди них спортсмены из Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Орловской, Тверской, Ярославской областей.

Команды, вошедшие в число победителей, будут награждены кубками Министерства спорта России, медалями и дипломами.

Фестиваль проводится в целях развития и популяризации массового и любительского баскетбола. Привлечения к занятиям спортсменов-любителей, а также спортсменов, завершивших профессиональную карьеру.

Пресс-служба Правительства Тверской области