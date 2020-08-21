Детей Тверской области приглашают принять участие в акции «Крылья ангела»

27 ноября, в преддверии Дня матери, в храмах, студиях творчества и шкалах художеств пройдет акция «Крылья ангела». Дети до 18 лет будут рисовать своего ангела-хранителя.

Десять лучших работ от региона будут отправлены в Москву, где 10 декабря из них выберут две работы, которые попадут в книгу-альбом «Крылья ангела».

Свои работы на участие во Всероссийском конкурсе «Крылья ангела» могут отправить и сами юные художники. Для этого необходимо выложить фотографию рисунка в социальные сети с хештегом #КрыльяАнгела, заполнить заявку, прикрепить к ней ссылку на пост на сайте https://многодетные-семьи.рф/krylya_angela. Авторы лучших работ получат ценные призы, попадут на художественные выставки по всей стране

Пресс-служба Правительства Тверской области